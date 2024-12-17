بعد حظر تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، أقر البرلمان السويسري اليوم (الثلاثاء)، حظر جماعة «حزب الله» اللبنانية، متهماً الحزب بأنه يشكل تهديداً للأمن الدولي.

وأوضح المؤيدون للحظر الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن «حزب الله» يشكل تهديداً للأمن الدولي، وأن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد الإرهاب.

وأقر مجلس النواب حظر الجماعة اللبنانية بأغلبية 126 صوتاً، مقابل 20 صوتاً معارضاً، وامتناع 41 عن التصويت، وفقاً للجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر، فإن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائماً بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية.

وتوصف هذه الخطوة بأنها نادرة من جانب الدولة المحايدة التي اعتادت انتهاج سياسة تعزيز الحوار الدولي والوساطة.

بالمقابل، عارضت الحكومة السويسرية قرار البرلمان، وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان: «إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط؟».