بعد أكثر من 14 شهرا من الحرب على غزة، أكدت حركة حماس أنه في ظل ما تشهده الدوحة من مباحثات جادة وإيجابية برعاية قطر ومصر، فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة.

وأعلن البيت الأبيض اقتراب واشنطن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جاء ذلك فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل لا تريد حكم سكان القطاع المنكوب بعد انتهاء الحرب، مؤكداً أن إسرائيل ستسيطر على الأمن في غزة وتحتفظ بحرية العمل العسكري فيه مثلما هو الوضع بالضفة الغربية المحتلة بعد انتهاء الحرب، مشددا على أن إسرائيل لا تريد أن تحكم السكان الفلسطينيين في القطاع مدنيا.

ووفق القناة الإخبارية الـ12 الإسرائيلية، فإن كاتس التقى مع مسؤول أمريكي كبير، ووجه له رسالة مفاجئة لا تُسمع عادة خارج المناقشات التي تجري في غرف مغلقة، ومفادها: لا نريد أن تسيطر إسرائيل على غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب. وأضافت، أن كاتس قال إن «إسرائيل لا تريد سيطرة عسكرية ولا حكما مدنيا للسكان، كما لا توجد قرارات بشأن الاستيطان في غزة».

وشدد كاتس على أن إسرائيل لن تسمح لأي منظمة بالعمل من غزة ضد المستوطنات والمواطنين الإسرائيليين «لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 أكتوبر».

في غضون ذلك، يخطط جيش الاحتلال لعمليات عسكرية طويلة في سورية ولبنان، تتطلب تزويد عناصره بمعدات لمواجهة الطقس البارد، ما يعني أن العمليات العسكرية قد تستمر خلال الشتاء، وفق ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت». وتشمل هذه المعدات ثلاث مجموعات من الملابس الحرارية، وصنادل شتوية معزولة، وأقنعة تزلج لحماية الوجه، وجوارب سميكة، وبدلات معزولة للمهمات الثابتة.

وأضافت أنه تم نشر ملاجئ مدفأة لعلاج الجنود الذين يعانون من انخفاض حرارة الجسم بسرعة وفعالية، إضافة إلى ذلك، يتم تركيب أنظمة مضادة للتجمد لمنع تجمد المعدات والبطاريات الأساسية في درجات الحرارة الباردة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإنه أكمل استعدادات شتوية مكثفة في جميع المناطق العملياتية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة إنه جرى نشر أكثر من 1,900 مبنى متنقل وحاويات معيشية مجهزة بتكييف الهواء ولوحات كهربائية ووصلات بالبنية التحتية للطاقة الثابتة أو المحمولة، بحيث يشتمل كل مجمع سكني على أنظمة تدفئة لتوفير الظروف المثلى للجنود.

وأفادت بأن مركز الإمدادات التابع للجيش وزع أكثر من 885 ألف قطعة ملابس شتوية، بما في ذلك أكياس النوم، والبدلات المعزولة، وملابس الطقس البارد، لتكملة المخزون الموزع على مدار العام.