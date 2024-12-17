أعلن رئيس الوزراء السوري المؤقت محمد البشير، اليوم (الثلاثاء)، عزمه إعادة هيكلة وزارة الدفاع عبر فصائل ثورية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن سورية تتجه نحو العدالة الموحدة.

وقال البشير: «إن من لم تتلطخ يداه بالدماء فهو مرحب به في بناء سورية الجديدة»، مضيفاً: «سورية لكل أبنائها، والجميع شريك في بناء المستقبل».

وأضاف: «احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية منخفضة للغاية»، جاء ذلك في الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون سوريون عن استنفاد الاحتياطي النقدي الأجنبي بعد أن استخدمها نظام الأسد بشكل متزايد لتمويل الغذاء والوقود والمجهود الحربي.

وأشاروا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تبلغ نحو 200 مليون دولار نقداً، لكن آخرون يؤكدون أن احتياطي الدولار تقدر بمئات الملايين.

وتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ليعود سريعاً للمستويات التي كان عليها قبل سقوط نظام بشار الأسد. وتشير تقديرات إلى أن مخزون البلاد من الذهب لدى البنك المركزي يبلغ 26 طناً.