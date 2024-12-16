أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أن تركيا تمتلك المفاتيح في سورية، مبيناً أن لديه علاقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وقال ترمب من مقر إقامته في فلوريدا: هناك الكثير من الأمور غير الواضحة في سورية، موضحاً أن الرئيس السابق بشار الأسد كان جزاراً وما فعله بالأطفال كان وحشياً. جاء ذلك في الوقت الذي قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم إن إزالة «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب مرتبطة بالأفعال على الأرض.من جهة أخرى، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ غارات جوية دقيقة استهدفت معسكرات وعملاء معروفين لـ«داعش» في سورية اليوم ما أسفر عن مقتل 12 داعشياً.وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه تم تنفيذ الضربات ضد قادة تنظيم «داعش» الإرهابي وعملائه ومعسكراته كجزء من المهمة المستمرة لتعطيل التنظيم وإضعافه وهزيمته، ومنع «الجماعة الإرهابية» من القيام بعمليات خارجية، وضمان عدم سعي التنظيم للحصول على فرصة لإعادة تشكيل نفسه في وسط سورية.وأشارت إلى أنه يجري حالياً تقييم للأضرار الناجمة عن المعركة، ولا توجد مؤشرات على وقوع إصابات بين المدنيين.وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا: «لن تسمح القيادة المركزية الأمريكية - بالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة - لـ«داعش» بإعادة تشكيل نفسه والاستفادة من الوضع الحالي في سورية».