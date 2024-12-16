في أول تصريح منسوب له منذ سقوط نظامه وفراره إلى موسكو في الـ8 من ديسمبر الجاري، عقب سيطرة فصائل المعارضة على العاصمة دمشق، قال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إنه «لم يغادر سورية بشكل مخطط له كما أشيع». وأضاف في بيان منسوب إليه نشر على قناة «الرئاسة السورية» على تيليغرام، اليوم (الإثنين)، أنه بقي في دمشق حتى صباح يوم 8 ديسمبر، ثم انتقل إلى قاعدة حميميم باللاذقية في وقت مبكر من ذلك اليوم، لمتابعة عمليات القتال.وأوضح الأسد أنه حين وصل اللاذقية، تبين سقوط آخر مواقع الجيش في دمشق، عندها طلبت روسيا إخلاء القاعدة بعد هجمات بطائرات مسيرة. وأفاد بأنه خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبلي أو من قبل أي شخص أو جهة، وكان الخيار الوحيد المطروح استمرار القتال دفاعاً في مواجهة الهجوم الإرهابي.واعتبر بشار أنه «لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب»، وفق تعبيره.وجاء في البيان: لم أغادر الوطن بشكل مخطط له كما أشيع، كما أنني لم أغادره خلال الساعات الأخيرة من المعارك، بل بقيت في دمشق أتابع مسؤولياتي حتى ساعات الصباح الأولى من يوم 8 ديسمبر، ومع تمدّد الإرهاب داخل دمشق، انتقلت بتنسيق الأصدقاء الروس إلى اللاذقية لمتابعة الأعمال القتالية منها، وعند الوصول إلى قاعدة حميميم تبين انسحاب القوات السورية من خطوط القتال كافة وسقوط آخر مواقع الجيش مع ازدياد تدهور الواقع الميداني في تلك المنطقة، وتصعيد الهجوم على القاعدة العسكرية الروسية نفسها بالطيران المسير.وأضاف: وفي ظل استحالة الخروج من القاعدة في أي اتجاه طلبت موسكو من قيادة القاعدة العمل على تأمين الإخلاء الفوري إلى روسيا مساء اليوم نفسه، أي في اليوم التالي لسقوط دمشق، وبعد سقوط آخر المواقع العسكرية وما تبعه من شلل باقي مؤسسات الدولة.وقال: لم أكن في يوم من الأيام من الساعين للمناصب على المستوى الشخصي، بل اعتبرت نفسي صاحب مشروع وطني استمد دعمه من شعب آمن به وقد حملت اليقين بإرادة ذلك الشعب وبقدرته على صون دولته والدفاع عن مؤسساته وخياراته حتى اللحظة الأخيرة، إلا أنه ومع سقوط الدولة بيد الإرهاب، وفقدان القدرة على تقديم أي شيء يصبح المنصب فارغاً لا معنى له، ولا معنى لبقاء المسؤول فيه.وتابع في البيان المنسوب إليه قائلاً: من رفض منذ اليوم الأول للحرب أن يقايض خلاص وطنه بخلاص شخصي، أو يساوم على شعبه بعروض وإغراءات شتى وهو ذاته من وقف مع ضباط وجنود جيشه على خطوط النار الأولى، وعلى مسافة عشرات الأمتار من الإرهابيين في أكثر بؤر الاشتباك سخونة وخطراً، وهو ذاته من لم يغادر في أصعب سنوات الحرب وبقي مع عائلته وشعبه يواجهان الإرهاب تحت القصف وخطر اقتحام الإرهابيين للعاصمة أكثر من مرة خلال 14 عاماً من الحرب.ووفق البيان: فإن من لم يتخل عن غير السوريين من مقاومة في فلسطين ولبنان، ولم يغدر بحلفائه الذين وقفوا معه، لا يمكن أن يكون هو نفس الشخص الذي يتخلى عن شعبه الذي ينتمي إليه، أو يغدر به وبجيشه.