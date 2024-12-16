وسط أجواء تشي بقرب إنجاز «الصفقة»، أفصح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة حماس، بات أقرب من أي وقت مضى. وتوقع في تصريح له، اليوم (الإثنين)، أن تحظى صفقة التبادل المحتملة بدعم الأغلبية في حكومة بنيامين نتنياهو.

من جهته، تحدث مسؤول في حماس عن إحراز تقدم غير مسبوق في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى، إلا أنه شدّد على أنه يتعيّن على نتنياهو اتخاذ القرار النهائي بهذا الصدد، وفق ما نقل عنه موقع «واينت» الإسرائيلي.

وأفاد بأن الخلافات لا تزال قائمة بين الطرفين حول عدد الأسرى الذين يجب إطلاق سراحهم في إطار الصفقة المرتقبة. وكشف المسؤول أن الطرفين لم يتمكنا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن أي من الأسرى سيتم الإفراج عنهم.

ميدانياً، قتل 70 فلسطينياً في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين أكد الدفاع المدني أن الاحتلال استهدف 4 مدارس تؤوي نازحين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية أغارت، اليوم، على الأحياء الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع، ونشر ناشطون فلسطينيون مقاطع فيديو تظهر سيارات إسعاف تنقل مصابين عقب غارة على مخيم النصيرات وسط غزة، فجراً.