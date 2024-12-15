تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2024 من انتزاع 846 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 3 ألغام مضادة للأفراد، و39 لغما مضادا للدبابات، و803 ذخائر غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وفي محافظة عدن تمكن فريق «مسام» من نزع 22 لغمًا مضادًا للدبابات، و432 ذخيرة غير منفجرة، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع لغمين مضادين للأفراد في مديرية عين بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية المخاء، ونزع لغما واحدا مضادا للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ونزع لغما واحدا مضادا للأفراد و13 لغما مضادا للدبابات و14 ذخيرة غيرة منفجرة في مديرية المظفر، ونزع 342 ذخيرة غير منفجرة في مديرية موزع.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر ديسمبر إلى 1654 لغما، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 472,688 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.