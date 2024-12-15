أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم (الأحد) أن هناك تنسيقاً بين تركيا والسعودية على أعلى المستويات بشأن الملف السوري، موضحاً أن أنقرة تسعى إلى سلطة مدنية ديموقراطية في سورية وستساعد السلطة الجديدة.

ونفى وزير الخارجية التركي أن يكون أي ضابط من المخابرات السورية قد تواصل معهم بشأن هروب بشار الأسد، موضحاً في تصريحات لـ«العربية» أن الأسد تلقى اتصالاً خارجياً طلب منه مغادرة العاصمة دمشق.

ولفت إلى أن بلاده أبلغت كلاً من موسكو وطهران بضرورة عدم عودة سيناريو 2015، مبيناً أن هناك توافقاً تاماً على تشكيل حكومة سورية تضم الجميع، وعلى حسن معاملة الأقليات في البلاد.

وأشار إلى أن تركيا لن تحل بدلاً من إيران، مشدداً بالقول: «لا أعتقد أن سورية ستكون ساحة للتجاذبات مع إدراك طهران للوضع الجديد».

وأضاف: «مستعدون للتوسط بين واشنطن والسلطة الجديدة».