أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبوعلي إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهراً، في واحدة تعد من أبشع حملات الإبادة الجماعية في العصر الحديث، موضحاً أن القطاع يتعرض للتطهير العرقي والتهجير.

وقال السفير أبوعلي، خلال أعمال الدورة الـ 112 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة اليوم (الأحد) بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن هذا العدوان أسفر عن إبادة أكثر من 10% من سكان القطاع ما بين شهيد ومفقود وجريح وأسير، وجرى شطب نحو 1,410 عوائل فلسطينية من السجل المدني أي نحو 5,444 قتيلاً، وتدمير ما يقارب 80% من المباني السكنية، وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 9,900 مجزرة مروعة، واستخدم نحو 90 ألف طن من المتفجرات.

وأشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن الوضع في قطاع غزة يجتاز المرحلة الأخطر، منذ بدء العدوان في ظل انتشار المجاعة بمستويات مروعة، لافتاً إلى أن ما يدخل للقطاع من مساعدات حالياً لا تكفي سوى 6 % من أبناء غزة.

وحذّر أبوعلي من ازدياد حدة المجاعة والكارثة الإنسانية خصوصاً خلال فصل الشتاء، إذ بات أكثر من 96% من سكان القطاع يواجهون انعداماً حاداً في مستويات الأمن الغذائي، مبيناً أن سكان قطاع غزة أصبحوا يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز الـ100%، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لضمان وصول الموادّ الغذائية والدوائية لجميع سكان غزة.

وشدد على أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، لا يقل خطورة وكارثية عن غزة في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ومواصلة عصابات المستوطنين المسلحة بدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات في إطار سياسة ممنهجة هدفها حرق واقتلاع وتدمير الممتلكات.