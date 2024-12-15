كشف تقرير أمني عراقي اتخاذ السلطات خطوات سياسية وأمنية تحول دون انتقال عدوى ما جرى في سورية إلى الأراضي العراقية. وأفاد التقرير، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتحرك عربياً ودولياً للحفاظ على الأمن القومي العراقي، ومنع أي اضطرابات من شأنها أن تعبث بأمن العراق وسيادته. وأكد لرئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم أن موقف العراق يتركز على عدم التدخل في الشأن السوري.

ويخشى العراق، وفقاً لما ورد في التقرير، من أن يشهد أحداثاً صعبة في أعقاب ما جرى في سورية، وهو ما حذّر منه القيادي في تيار القسم الوطني المنضوي في ائتلاف دولة القانون عبدالرحمن الجزائري، الذي تحدّث عن وجود خشية سياسية حقيقية من حصول انقلاب عسكري في العراق.

وقال الجزائري إن «الإضطرابات واردة، والإطار التنسيقي والحكومة لديهما استشعار من خطورة هذا الأمر، وهناك خشية والوضع لا يتحمل في العراق والمنطقة».

وأضاف أن «هناك مشكلات سياسية في العراق بين المكونات، وهذا الخلاف ربما يكون دافعاً لإثارة أي مشكلة في المرحلة القادمة». ورجح الجزائري أن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات سياسية حقيقية من قبل الإطار التنسيقي وعموم ائتلاف إدارة الدولة الحاكم حالياً.

ويخشى العراق، بعد سقوط نظام الأسد، من عودة سيناريو أواسط عام 2014 عندما تمكن تنظيم داعش من السيطرة على مناطق تُقدر بنحو ثلث البلاد على خلفية امتداد الصراع في سورية بين النظام والفصائل المعارضة في السنوات الماضية.

وعزّزت القوات العراقية قواتها في الشريط الحدودي مع سورية بعد أن تمكنت المعارضة المسلحة من إسقاط نظام الأسد في غضون أيام.