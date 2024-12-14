كشف مدير مطار دمشق أنس فلوح تجهيزاتٍ وتحضيراتٍ تجريها وزارة النقل لإعادة سير الرحلات الجوية الداخلية والخارجية، متوقعاً إعلان ذلك قريباً.وقال فلوح في تصريحات صحفية: تعرض المطار لأضرار، نقوم حالياً بالإصلاحات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإجراء الصيانة، ولفت إلى أن العمل جارٍ لتقليص الزمن واستقبال الطائرات والعودة إلى ما كانوا عليه.وأضاف: نقوم بإجراء صيانات وإصلاحات بإمكاناتنا المتواضعة، لكننا قادرون على استقبال الطائرات بالقدر الكافي، مستدركاً بالقول: المعدات موجودة وتعرضت للتخريب وتحتاج إلى صيانة ولا نحتاج إلى معدات جديدة، وهناك مدة زمنية للطيران الدولي وقريباً سنبدأ التجربة بالرحلات الداخلية.وحول ما إذا كانت الغارات الإسرائيلية قد استهدفت المطار قال: «المطار المدني لم يتعرض للاستهداف، لكن المحيط الخارجي تعرض، ولم تتأثر حركة الطيران»، مشيراً إلى أنه تم فتح الأجواء في 12 ديسمبر في الساعة الـ10 ليلاً أمام الحركة الجوية وتقديم الخدمات لهذه الحركة وهناك ثلاث طائرات عبرت الأجواء.وأشار إلى أنه تم الكشف عن الطائرات والقطاعات العاملة في المطار كافة، كاشفاً وجود طائرتين مدنيتين وأخرى بالصيانة.