جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأكيد ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سورية وأمن شعبها ومقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي أكد خلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم(السبت)،ضرورة إيجاد حل سريع للأزمة للحفاظ على وحدة وتكامل أراضيها وسيادتها، مضيفاً أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.ودعا السيسي إلى التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خصوصاً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.وكان سوليفان القادم من الدوحة إلى القاهرة بعد زيارة إلى إسرائيل، أكد في تصريحات له أن هناك تقدماً كبيراً نحو التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة، ووقف لإطلاق النار خلال هذا الشهر، معتبراً أن موقف حركة حماس تغير بعد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، كما أن التطورات الأخيرة في المنطقة ساهمت في خلق بيئة مواتية لتحقيق هذا الهدف.وقال سوليفان: نحن على وشك إبرام صفقة في غزة، خصوصاً بعد التغيرات الإقليمية التي أعادت تشكيل موازين القوى، لافتاً إلى أن حماس فقدت العديد من حلفائها في المنطقة، فيما أبدت إسرائيل استعداداً أكبر للتوصل إلى اتفاق.