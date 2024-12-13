عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس (الخميس) دورة غير عادية بشأن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية وخطورته على الأمن العربي والأمن والسلم الدوليين.

حضر اجتماع الدورة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

وصدر عن الاجتماع قرار أدان من خلاله توغل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال داخل نطاق المنطقة العازلة مع الجمهورية العربية السورية وسلسلة المواقع المجاورة لها بجبل الشيخ، وكذلك المساحات الإضافية بمحافظتي القنيطرة وريف دمشق، وهو ما يعد احتلالاً إضافياً لأراض سورية على نحو يخالف مضمون اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 بين سورية وإسرائيل، وبما يمثل كذلك انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا الصدد.

وأدان المجلس الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية بوصفها اعتداء على دولة ذات سيادة وخرقاً للقانون الدولي وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية التعويض عن الخسائر الناجمة عنها وبحث الإجراءات القانونية المؤطرة لذلك.

وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالجولان العربي السوري المحتل، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان العربي السوري المحتل.

وطلب المجلس من المجموعة العربية في نيويورك، بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس الأمن الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، بالتحرك لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لبحث الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.