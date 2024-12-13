دعا قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الشعب السوري إلى النزول للشوارع للاحتفال بنجاح ثورتهم. وقال الشرع في كلمة مصوّرة، اليوم(الجمعة): «أبارك للشعب السوري العظيم انتصار الثورة المباركة، وأدعوهم للنزول للميادين للتعبير عن فرحتهم بذلك». وشدد على عدم الاحتفال عبر إطلاق الرصاص في الهواء وترويع الناس.وظهر قائد هيئة تحرير الشام باللباس المدني للمرة الأولى منذ انطلاق الأحداث الأخيرة في سورية. وانطلقت في مختلف المدن السورية الاحتفالات بانتصار الثورة في «جمعة النصر» الأولى بعد رحيل بشار الأسد.من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن تسوية الأزمة في سورية ومستقبل البلاد.وقال بلينكن عقب اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان: «أعتقد أن هناك اتفاقاً واسعاً بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن ما نود رؤيته في المستقبل في سورية، بدءاً بحكومة شاملة وعلمانية، معربا عن أمله في أن ترفض السلطات السورية الجديدة التعاون مع أي جماعات متطرفة وألا تشكل تهديدا لجيرانها».وأضاف بلينكن: «ينبغي أن يهدف عمل الحكومة السورية المستقبلية إلى حماية حقوق المرأة والأقليات العرقية والدينية بشكل خاص، معربا عن أمله في أن تسمح سورية بالبحث عن الأسلحة الكيميائية وتدميرها في حال العثور عليها على أراضيها».بدوره، كشف وزير الخارجية التركي أنه اتفق مع نظيره الأمريكي، على الحاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في غزة، وقال: «اتفقت مع بلينكن على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن».وقال بلينكن: «رأينا إشارات مشجعة خلال الأسابيع القليلة الماضية على أن وقف إطلاق النار في غزة ممكن». واعتبر أنه من أجل التوصل إلى اتفاق، من الضروري إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.