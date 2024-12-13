دعا زعيم المعارضة الكورية الجنوبية لي جيه-ميونغ، نواب الحزب الحاكم إلى التصويت لصالح مشروع قانون عزل الرئيس يون سيوك-يول هذا الأسبوع؛ بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.وأفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، اليوم(الجمعة)، بأن زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أدلى بهذه التصريحات في الجمعية الوطنية قبل يوم واحد من التصويت على عزل يون، مؤكدا أن العزل الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإنهاء هذه الفوضى.وأضاف أن النواب، بغض النظر عن حزبهم السياسي أو أيديولوجيتهم سواء كانت تقدمية أو محافظة، يجب عليهم احترام الدستور واتباع أوامر الشعب، لافتا إلى أنه ما يجب على النواب حمايته ليس الرئيس يون أو حزب سلطة الشعب الحاكم، بل حياة المواطنين الذين ينتحبون في الشوارع وسط الطقس البارد.وتعهد زعيم المعارضة بإنهاء الفراغ في إدارة شؤون الدولة في أسرع وقت ممكن؛ لأن تطبيع الأوضاع بات الهدف الموحد للشعب.وكان الحزب الديمقراطي قدم اقتراحا جديدا، (الخميس)، بعزل الرئيس بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بعد أيام من إجهاض إجراءات عزله بسبب مقاطعة معظم مشرعي حزب سلطة الشعب الحاكم للتصويت.وتأتي خطوة الحزب الديمقراطي بعد إلغاء اقتراح لعزل يون (السبت) الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إثر مقاطعة معظم مشرعي الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس، التصويت. وشارك في رعاية الاقتراح الثاني خمسة أحزاب معارضة أخرى. وحدد المقترح الجديد أسباب العزل، بإعلان يون الأحكام العرفية في 3 سبتمبر.ويخطط الحزب الديمقراطي لتقديم الاقتراح إلى جلسة عامة اليوم (الجمعة) وطرحه للتصويت في الساعة 5 من مساء يوم غد (السبت).وبموجب القانون، يجب طرح مقترح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة. ويتطلب نفاذ العزل دعم ثلثي الجمعية الوطنية البالغ عددها 300 عضو على الأقل من أجل إقراره.