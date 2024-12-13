شنت القوات الروسية هجوما جويا على الجيش الأوكراني باستخدام العشرات من المسيرات وصواريخ كروز. وقال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «إن الجيش الروسي استهدف شبكات الطاقة الأوكرانية، وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن العشرات من المسيرات الروسية أطلقت على أوكرانيا الليلة الماضية، أعقبتها رشقات من صواريخ كروز». وأضاف أن روسيا أطلقت أيضا صواريخ باليستية من طراز كينجال على مناطق في غرب أوكرانيا.من جهتها، أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن قتالا عنيفا للغاية يجري في محيط مدينة باكروفسك التي تعد نقطة إستراتيجية شرقي البلاد، بعد هجوم روسي استمر شهورا، وسط تقديرات بأن القوات الروسية أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من المدينة.وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تقرير لها، اليوم(الجمعة)، أن القوات الأوكرانية تصدت لنحو 40 محاولة روسية لاقتحام الدفاعات حول باكروفسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتواجه الدفاعات الأوكرانية في دونيتسك ضغوطا منذ بداية العام الحالي، على وقع هجوم روسي للاستيلاء على منطقة دونباس في شرقي أوكرانيا بالكامل.وتعتبر باكروفسك البالغ عدد سكانها نحو 60 ألفا قبل بدء الحرب في فبراير 2022، واحدة من أهم القلاع الدفاعية لأوكرانيا ومركزا لوجستيا رئيسيا في منطقة دونيتسك. ويهدد الاستيلاء على باكروفسك قدرات أوكرانيا الدفاعية وطرق الإمداد، وسيقرب روسيا من الاستيلاء على كامل منطقة دونيتسك.بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات أوكرانية في أجواء مقاطعة فلاديمير الروسية، كما دمرت خلال الليلة الماضية 13 مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات كورسك وبيلغورود وروستوف وليبيتسك.