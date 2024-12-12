تواصل مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابيين تصعيد هجماتهما وتسللاتهما على مواقع الجيش والأمن اليمني في محافظتي تعز وأبين، وأعلن الجيش اليمني اليوم (الخميس)، إحباط ثلاث محاولات حوثية للتسلل إلى مواقعه في غرب مدينة تعز.وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن اثنين من عناصر الحوثي قتلا أثناء محاولاتهما التسلل لمواقع الجيش غرب مدينة تعز، مبيناً أن المليشيا تدفع بعناصرها في محاولة لاختراق صفوف الجيش لكنها تفشل وتلوذ بالفرار.وأشار المركز إلى أن مدفعية الجيش استهدفت مرابض المدفعية الحوثية التي كانت تقصف مواقع الجيش والأحياء السكنية في الجبهة الغربية للمدينة.من جهة أخرى، قتل جندي في محافظة أبين، إثر صد هجوم نفذته عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي على القوات المرابطة في وادي عمران بمديرية مودية. وبحسب مصدر عسكري، فإن أفراد القوات العسكرية المرابطة في وادي عمران تصدوا لهجوم إرهابي على أحد المواقع وكبدوا العناصر المهاجمة خسائر فادحة.وأشار إلى أن الهجوم وقع في مدخل منطقة البقيرة شرق مديرية مودية وأثناء عملية التصدي قتل الجندي.