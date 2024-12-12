ذكرت وسائل إعلام سورية أن وفدا تركيا-قطريا وصل اليوم (الخميس)، إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسّع لعقد اجتماع مع القائد العام لغرفة التنسيق العسكري السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء السوري محمد البشير.وأفادت وزارة الإعلام السورية على حسابها في «إكس» أن الزيارة تهدف إلى تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية، موضحة أنه سيتم العمل على الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد.في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر وصفته بأنه مقرب من الحكومة السورية المشكلة حديثاً، اليوم، قوله إن الإدارة الجديدة ستجمد البرلمان والدستور الحاليين بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد.وأشار المصدر إلى أن الإدارة الحاكمة الجديدة ستشكل لجنة خبراء لإدخال تعديلات على الدستور.وكانت «بلومبيرغ» قد نقلت عن الكرملين القول: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب تحقيقا عن فشل استخباراته في كشف التهديد الذي أطاح بالأسد، مبيناً أن عملاء بالمخابرات الروسية نظموا خروج الأسد من دمشق عبر طائرة من قاعدة عسكرية روسية بعد أن عطلت أنظمة الرادار فوق سورية لمنع رصد الطائرة التي تقله.من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الانتقالية في سورية، حظر تجوال في عموم محافظة حمص ابتداء من الساعة 8 مساءً حتى السادسة صباحاً وذلك حرصاً على سلامة الأهالي، فيما ألقت الشرطة والأمن العام في طرطوس على عصابات تعتدي على الأملاك العامة والخاصة ومنازل المدنيين.وأشارت الشرطة إلى أنه سيتم تحويل المقبوض عليهم إلى النيابة العامة والقضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.