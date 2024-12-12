أكد تلفزيون سورية اليوم (الخميس)، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تهجير لسكان قريتين في القنيطرة بعد الاستيلاء عليهما، مؤكداً بأن مقاتلين جنّدهم حزب الله في بلدة حضر في مرتفعات الجولان سلّموا أسلحتهم للجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك بالتزامن مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل، الذي التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبحث معه التطورات في سورية. وأكد نتنياهو أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها للدفاع عن أمنها ضد أي تهديدات، موضحاً أن قواته سيطرت مؤقتاً على المنطقة العازلة مع سورية لحين وجود «قوة فعالة» تنفذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأوضح نتنياهو لسوليفان الحاجة إلى مساعدة الأقليات في سورية والحيلولة دون الأنشطة المسلحة التي تستهدف إسرائيل انطلاقاً من الأراضي السورية.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قد قال لصحيفة «نيويورك تايمز» أمس: إن سوليفان يناقش خلال جولته في المنطقة التي تشمل إسرائيل وقطر ومصر، التطورات في سورية، والجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.