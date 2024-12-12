عثرت فصائل المعارضة السورية المسلحة اليوم (الخميس) على الصحفي الأمريكي المخفي قسراً أوستن تايس في أحد سجون الأفراع الأمنية التابعة لنظام الأسد بمنطقة الذيابية بريف دمشق والتي كان يسيطر عليها أخيراً مليشيا حزب الله، بحسب وسائل إعلام سورية.وظهر نائماً على فراش في إحدى الغرف بفيديو، لكن لم يتم التأكيد من الفصائل المسلحة ما إذا كان الصحفي هو نفسه المخفي. وقال أحد السوريين الذي يتواجد في المنزل بالفيديو: «إن حارس البلدية موسى عثر على الصحفي الأمريكي اليوم والذي فقد لسنوات في سجن الأسد يتعرض للتعذيب وهو في بلدة الذيابية حافي القدمين، مؤكداً أنه يتلقى المعاملة الحسنة وعرض على الطبيب وبصحة جيدة وينتظر السلطات لاستلامه وإيصاله لأهله».وكان الصحفي الأمريكي اختفى أثناء قيامه بالتغطية الإعلامية بالقرب من العاصمة السورية دمشق في أغسطس 2012، لكن نظام الأسد ظل ينفي احتجازه رغم تأكيد الرئيس الأمريكي أنه مخفٍ في دمشق ومطالبته بإعادته إلى بلاده.