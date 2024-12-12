أعلنت الولايات المتّحدة مساء أمس (الأربعاء) أنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة الخيام في جنوب لبنان، مشيرة إلى أنّ الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة الإسرائيلية المنسحبة، تطبيقاً لاتفاق واشنطن وباريس، وأوقف الحرب بين الدولة العبرية و«حزب الله».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا «كان حاضراً اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء أول انسحاب تنفذه القوات الإسرائيلية، وحلول القوات المسلّحة اللبنانية محلّها في بلدة الخيام بلبنان، في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار».