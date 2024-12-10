لم يمنح بشار الأسد الهارب حاشيته وضباطه وكل من كان حوله، الفرصة للهروب أو ترتيب أوراقه قبل «الليلة السوداء».. ليلة الهروب، قرر الأسد التخلي عن كل من حوله وعن الدولة السورية، مثل أي ديكتاتور ظل حتى النهاية وهو يظن أن السقوط بعيد.

حدث ذلك أيضاً في العراق عام 2003، حين كان صدام حسين يعتقد أن السقوط بعيد، وأن «أسطوانات» الصمود والتصدي ستفلح مع التغيير القادم، إلى أن انهار الحكم في أقل من شهر ودخل العراق في زوبعة الاغتيالات للكفاءات العلمية، خصوصاً نخبة «علماء الكيمياء» التي كانت هدف إسرائيل بالدرجة الأولى.

خطط إسرائيلية متوازية فما خطة إسرائيل الجديدة في سورية، أين تبدأ، وأين تنتهي ؟ في المقابل، مع من ستعمل القيادة الجديدة لسورية للتخفيف من سطوة إسرائيل ووضع حد «ما أمكن» للأجندة الإسرائيلية.

على ما يبدو تسير إسرائيل وفق خطة متوازية؛ الأولى تصفية علماء الكيمياء في سورية والتخلص من هذه القدرات السورية التي كان لها دور في تطوير الترسانة الكيماوية التي تعتبرها إسرائيل خطاً أحمر، خصوصاً أن الترسانة الكيماوية السورية هي الأكبر بعد إسرائيل في الشرق الأوسط.

وبالفعل؛ أعلن في اليوم الثاني من سقوط نظام الأسد، وتحديداً في 10 ديسمبر 2024، مقتل عالم الكيمياء السوري حمدي إسماعيل ندى، أحد أبرز المتخصصين في مجال الكيمياء، وهي الحلقة الأولى من حلقات الاغتيال للنخبة السورية.

العثور على حمدي مقتولاً في منزله وسط دمشق، يشير إلى امتلاك إسرائيل قائمة من الأسماء ومواقعهم للتخلص من هذه الاختصاصات، وستكون المرحلة الثانية وربما بالتوازي التخلص من طياري سورية، وهذا يعني أن الطيران الحربي السوري بات من الماضي، لتضمن إسرائيل كما هي عليه الآن التفوق الجوي في المنطقة دون أي تهديد مستقبلي.

وعلى الرغم من أن حمدي إسماعيل لم يكن في الواجهة ولم يكن اسماً متداولاً في مجال الصناعات الكيماوية إلا أن إسرائيل - على ما يبدو - لديها قائمة طويلة من الاغتيالات في الظروف التي تمر بها سورية الآن.

حرب الاغتيالات ستكون حرباً مقلقة لاستقرار سورية، ولن تكون إسرائيل بعيدة عن هذه اللعبة الخطيرة، ذلك أن سورية ممزقة ضعيفة هشة أفضل خيار لإسرائيل، وهذا يتطلب العمل على مسارات متوازية في سورية، فالأمر لن يتوقف عند هذا الحد، بل ستذهب إسرائيل إلى أبعد من ذلك.

تحديات إدارة المرحلة الحالية لكن ماذا تريد إسرائيل من كل هذا، ومتى تتوقف عن استهداف سورية ؟! طوال السنوات الماضية تمكنت إسرائيل من الهجوم على معظم مراكز البحوث العلمية في سورية المعنية بإنتاج الكيماوي وتطوير رؤوس الصواريخ الكورية والإيرانية، ومع ذلك ما تزال تعتقد تل أبيب أن النظام السوري يمتلك ترسانة خطيرة، لذا من المرجح أن تستمر باستهداف المواقع الكيماوية في مصياف وحماة وجبال القدموس ومركز جمرايا في ريف دمشق، وربما تذهب إلى عمليات إنزال جوي كما حدث في مصياف في سبتمبر الماضي، حيث هبطت فرقة كوماندوز إسرائيلية إلى مستودعات مصياف وحصلت على الكثير من الملفات المهمة في صناعة الأسلحة الكيماوية.

بعد ذلك ستنتقل إسرائيل إلى تعطيل كل منظومات الدفاع الجوي السورية وتدمير منظومة الحرب الإلكترونية التي طورتها إيران في السنوات الماضية والتي تتمركز في الفوج الأول والثاني والثالث في الجيش السوري، وستستكمل عملية التخلّص من الإمكانات البشرية السورية الخبيرة في مجال الكيمياء؛ لذلك على القيادة العسكرية الجديدة أن تأخذ بعين الاعتبار مخططات إسرائيل في سورية على الرغم من التحديات الحالية لإدارة المرحلة.

القضاء على القدرات العسكرية من الواضح، أن المعطيات العسكرية والانتقائية الإسرائيلية في الأهداف العسكرية السورية أن تل أبيب تريد القضاء على كل القدرات العسكرية وتحويل الجيش السوري من جيش «هجومي» إلى جيش دفاعي فقط مهمته حراسة الحدود، بل إن التخلص من كل الإمكانات العسكرية السورية خصوصاً منظومات الدفاع الجوي سيوفر على إسرائيل تكاليف عسكرية، بحيث يمكنها استهداف أي منطقة في سورية بأقل التكاليف العسكرية لغياب منظومات الدفاع الجوي، وبذلك تنام تل أبيب مطمئنة إلى أجل بعيد، خصوصاً أن العقل الإسرائيلي كان ولا يزال يعتقد أن الخطر يأتي من سورية! صحيح أن تل أبيب ضمنت «هدوء» آل الأسد على مدار 50 عاماً، لكنها لا تأمن القيادة الجديدة حتى ترى الأفعال، وهذا يتطلب من تل أبيب أن تضع قواعد اللعبة بنفسها دون أن تنتظر المرحلة القادمة.

ومن ثم، فإننا بالفعل أمام سورية جديدة تفرضها الظروف الإقليمية والدولية، وضرورة أن تكون سورية على محور جديد يعمل على الأمن الإقليمي ولا يكون جزءاً من محور الشر، وبالدرجة الثانية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية السورية لتحويل سورية إلى مركز استقطاب اقتصادي حيوي في الشرق الأوسط.