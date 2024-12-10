بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق وفرار بشار الأسد من البلاد لا تزال تفاصيل مصير شقيقه ماهر الأسد مجهولة، ولم تتوفر معلومات حول الوجهة التي اتخذها بعد انهيار حكمهم، ما يثير تساؤلات حول مستقبل أفراد النظام السابق في ظل المتغيرات السياسية المتسارعة.

ونشرت المعارضة المسلحة السورية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تكشف عن سرداب وممرات سرية تحت منزل ماهر الأسد.

وأظهر الفيديو الذي جرى تصويره عقب سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، فجر الأحد الماضي، تفاصيل الممرات المحصنة بأبواب حديدية والغرف والمكاتب السرية في الطابق الثاني تحت الأرض.

وفي وقت سابق، عثر على جثة مدير مكتب ماهر الأسد اللواء علي محمود، مقتولًا في ظروف غامضة داخل مكتبه بريف دمشق.

يذكر أن ماهر الأسد، المولود في 8 ديسمبر 1967، هو لواء ركن سوري وقائد سابق للفرقة الرابعة المدرعة في الجيش السوري، والتي كانت تعد من أبرز وحدات النخبة في القوات المسلحة السورية. ولعب دورا محوريا في العمليات العسكرية خلال الصراع السوري، وكان يُعتبر أحد أهم أركان النظام السابق.