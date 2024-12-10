أثارت تدوينة على حساب في «إنستغرام» يحمل اسم منال الأسد، زوجة ماهر الأسد شقيق بشار، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها صورة لعلم الثورة السورية مرفقة بعبارة: «رغم أنف بائع العائلة والوطن، عاشت سورية حرّة أبيّة».

وتزامنت هذه التدوينة التي حذفت لاحقاً، مع تقارير تفيد بمغادرة ماهر الأسد سورية مع عائلته، ما طرح تساؤلات حول تصدعات محتملة داخل الدائرة المقربة من النظام السوري، إلا أن البعض فسر هذه الخطوة بأنها محاولة لاسترضاء المعارضة أو استشعارًا لتغيرات قادمة في البلاد.

منال الجدعان، زوجة ماهر الأسد الذي شغل منصب قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، تواجه الآن تساؤلات حول موقفها من التطورات الجارية، خصوصا مع سيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق وفرار بشار الأسد.

يذكر أن منال الجدعان تنحدر من عائلة سنية مرموقة في سورية، وأثار زواجها من ماهر الأسد المنتمي للطائفة العلوية، جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية والسياسية السورية بسبب الاختلاف الطائفي. وتُعرف منال بشغفها برياضة الفروسية، وكانت تشارك في العديد من البطولات المتعلقة بالفروسية وركوب الخيل، وحرصت على نقل هذا الشغف إلى بناتها.