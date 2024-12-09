طالب زير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم (الإثنين) المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد مليشيا الحوثي، والشروع في تصنيفها «جماعة إرهابية عالمية»، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب اليمني، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مرحّباً بقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على لجنة الأسرى الحوثية، ورئيسها عبدالقادر المرتضى.

ووصف الإرياني قرار واشنطن ضد لجنة الأسرى الحوثية ورئيسها بـ«الخطوة المهمة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين»، موضحاً أن اليمنيين تعرضوا داخل معتقلات مليشيا الحوثي لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، شملت الصعق بالكهرباء، والتجويع، والاعتداءات الجسدية، والعزل الانفرادي، وصولاً إلى القتل البطيء، ولم تكتفِ المليشيا بهذه الممارسات بحق المحتجزين بل حوّلت «لجنة الأسرى» إلى أداة لتعذيبهم وإخفائهم قسرياً وابتزاز عائلاتهم.

وأكد الإرياني أن الصمت الدولي لم يعد مقبولاً أمام وحشية المليشيا الحوثية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي، وأن قرار إدراج عبدالقادر المرتضى على قائمة الإرهاب يجب أن يكون البداية.

وأضاف: نحن أمام لحظة حاسمة تتطلب إجراءات صارمة لوقف جرائم المليشيا الحوثية المستمرة منذ انقلابها الغاشم على الدولة.