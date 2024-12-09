أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الاثنين) عن أمله في تحقيق وقف فوري للقتال في السودان، مؤكداً في لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان أن الجهود المبذولة تهدف إلى مساعدة الخرطوم على الخروج من الأزمة.وقال أبو الغيط: «كلنا أمل في تحقيق الوقف الفوري للاقتتال في السودان، وإعادة إعماره وبنائه، وعودة النازحين، واللاجئين لمناطقهم»، مضيفاً: «النشاط الذي تقوم به الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وبعض الأطراف ذات التأثير، يهدف للسيطرة على الموقف ومساعدة السودان للخروج من هذه الأزمة».وأشار إلى أن زيارته إلى السودان ستفتح الأعين على حجم المشكلة والحاجة للمزيد من الجهد والتحركات لتحقيق الوقف الفوري وعودة السلام والاستقرار وإتاحة الفرصة لأبناء الشعب السوداني لتأمين حياتهم وعودة الاستقرار لبلادهم.وكان المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي قد قال إن الزيارة تأتي في سياق التضامن المستمر من جانب جامعة الدول العربية مع السودان في الظرف الدقيق الذي يمر به.