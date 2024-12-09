كشفت وسائل إعلام سورية أن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، كلف محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، خلال لقاء جمعهما، اليوم (الإثنين).

واجتمع قائد عمليات المعارضة المسلحة أحمد الشرع مع رئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سورية في حالة فوضى.

والبشير حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وعمل رئيساً لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. وكان مديراً للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف. وهو حاصل أيضاً على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة إدلب عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.

وشغل محمد البشير من قبل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.

وشُكّلت حكومة الإنقاذ بدفع من «هيئة تحرير الشام» في 2 نوفمبر 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، إذ كانت تسيطر «الإنقاذ» على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدمياً وإدارياً.