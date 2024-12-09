كشف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من قرر منح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء في روسيا.وقال بيسكوف في تصريحات للصحفيين، اليوم (الإثنين): «لا لقاء مجدولاً بين بوتين والأسد»، رافضاً الإجابة عن سؤال حول توقيت وصول الأسد إلى روسيا.وأضاف: «ليس لدي ما أقوله لكم عن تنقلات الأسد»، موضحا أن «لا اجتماع مرتقباً بين فلاديمير بوتين والأسد على الأجندة الرسمية للرئيس الروسي»، وأشار أن «العالم بأسره فوجئ بما حصل، ونحن لسنا استثناء».واعتبر الكرملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سورية، مؤكداً أن الموضوع قيد النقاش مع من سيتولى السلطة في البلاد، وسنقوم بكل شيء ممكن لتأمين تلك القواعد. وتوقع أن تكون المرحلة القادمة صعبة في سورية، لافتاً إلى أن موسكو ستواصل الحوار بشأنها.وبشأن الحفاظ على وجود عسكري في سورية، قال بيسكوف: «من السابق لأوانه تحديد ذلك.. سيكون هذا محل نقاش».