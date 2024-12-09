كثف جيش الاحتلال غاراته على قطاع غزة ، واستهدفت الغارات الجوية والقصف المدفعي مناطق متفرقة بالتزامن مع عمليات واسعة لنسف المباني السكنية وحرق مراكز الإيواء، خصوصا في الشمال.وأكدت مصادر فلسطينية وشهود عيان أن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في مدرسة «زيد بن حارثة» في بيت لاهيا، التي كانت تؤوي نازحين، قبل أن تُجبرهم على مغادرتها عقب اقتحامها. وأظهرت لقطات اشتعال النيران داخل الصفوف المدرسية، بعد تعرضها للاستهداف.ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف واسعة للمباني السكنية في المناطق الشمالية والغربية لمحافظة شمال القطاع، بما فيها منطقة الصطفاوي وجباليا، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.واستهدفت قوات الاحتلال تجمعا مدنيا عند مفترق الحلبي في جباليا البلد، مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أفاد به شهود العيان.وفي وسط قطاع غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية شارع الدعوة قرب مخيم النصيرات، بينما تعرضت منطقة شمال حي الدعوة للتجريف باستخدام الجرافات العسكرية. وتحدثت المصادر عن تقدم محدود للآليات الإسرائيلية شرق مخيم المغازي تحت غطاء من القصف المدفعي.وفي مدينة غزة، استهدفت المقاتلات الإسرائيلية منطقة الجامعات بحي تل الهوى جنوب غرب المدينة، ما أدى إلى دمار واسع النطاق.وفي رفح، استشهد فلسطيني جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا مدنيا شرق المدينة، بينما استشهد آخر في قصف على خربة العدس شمال رفح. وأوضح الشهود أن الآليات الإسرائيلية استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح.وأسفرت الغارات والقصف الإسرائيلي عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في أنحاء متفرقة من القطاع. وأظهرت التقارير الأولية وقوع أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية والمرافق الحيوية، مما يعمق الأزمة الإنسانية.ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، وثقت تقارير حقوقية سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود، وسط مجاعة وظروف معيشية قاسية.