من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الجوية شنت خلال الساعات الماضية هجمات استهدفت نحو 100 موقع في سورية. ونقلت قناة 13 الخاصة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الهجمات تضمنت مواقع إستراتيجية، منها أنظمة صواريخ متقدمة، ومستودعات أسلحة، ومنشآت لتصنيع الذخائر. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن إسرائيل شنت ضربات جوية في محافظة دير الزور شرقي سورية، استهدفت مستودعات أسلحة ومجموعات مسلحة. ولفت إلى «تصاعد وتيرة الضربات الإسرائيلية» على أهداف مماثلة بعد فرار بشار الأسد من سورية وسيطرة الفصائل المعارضة على دمشق. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن انهيار اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسورية لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سورية. وأنذر الجيش الإسرائيلي السوريين في 5 بلدات بجنوب البلاد بالبقاء في منازلهم حتى إشعار آخر لقيامه بتحركات في ظل التطورات الراهنة.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم (الإثنين)، أن جيش الاحتلال استولى على مناطق جديدة في المنطقة العازلة على الحدود مع سورية خلال الليلة الماضية، بحسب ما نقل عنه موقع «واي نت»، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن نشر القوات في سورية «محدود وخطوة مؤقتة».وأضاف كاتس: «استولى الجيش الإسرائيلي على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سورية». وأوضح أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك الفوري في سورية؛ بهدف إنشاء منطقة أمنية خالية من الأسلحة الإستراتيجية الثقيلة والبنية التحتية التي يمكن أن تهدد إسرائيل، بحسب تعبيره.وكان مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غيندلمان أفاد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بإنشاء منطقة أمنية إضافية خارج منطقة ترسيم الحدود على الجانب السوري من سلسلة جبال الشيخ في مرتفعات الجولان.وكتب غيندلمان في قناته على «تليغرام»: «تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها على منطقة ترسيم الحدود وغيرها من النقاط الإستراتيجية على جبل حرمون والأراضي المجاورة، ومن أجل تحييد التهديدات وإقامة اتصالات مع الدروز المحليين والمجتمعات الأخرى تقوم إسرائيل بإنشاء منطقة أمنية إضافية خارج منطقة ترسيم الحدود».