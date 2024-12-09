كشف مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة لا تستبعد حذف «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب «لنتعامل معها من أجل استقرار سورية».ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الإثنين)، عن المسؤول قوله: «قد نحذف هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، من أجل استقرار سورية»، في إشارة إلى التطورات المتسارعة التي انتهت بسقوط نظام بشار الأسد. وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه «يجري حاليا تقييم جدي عن مدى استقلال هيئة تحرير الشام عن تركيا».من جهتها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تبادلت رسائل مع فصائل إدارة العمليات من خلال تركيا، مشيرة إلى أن واشنطن حذرت فصائل إدارة العمليات من التحالف مع تنظيم داعش الإرهابي.ولفتت الصحيفة إلى أن فصائل إدارة العمليات طمأنت واشنطن بألا نية لديها بالسماح لداعش بالتدخل في سورية.