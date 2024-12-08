طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة محاسبة بشار الأسد على ما ارتكبه بحق مئات آلاف السوريين الأبرياء من سوء معاملة وتعذيب وقتل، موضحاً أن نظام الأسد سقط أخيراً في سورية، بعد أن مارس التعذيب والقتل الوحشي بحق السوريين.

ووصف بايدن في كلمة له اليوم (الأحد) ما جرى في سورية بأنه «لحظة تاريخية للشعب السوري»، مشدداً بالقول: «لسنا واثقين من مكان وجوده، ولكن يقال إنه في موسكو».

وتعهد الرئيس الأمريكي بالعمل مع الجماعات السورية لتأسيس المرحلة الانتقالية، مضيفاً: «سنراقب القيادة الجديدة في سورية، ونقيّم أفعالها وسلوكها».

وأشار إلى أن أمريكا تؤمّن منطقة شرق سورية، وتمنع عودة داعش، لافتاً إلى أن هناك يقظة أمريكية تجاه الجماعات الإرهابية.

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته ستتحدث مع قادة المنطقة حول المرحلة الانتقالية في سورية، مؤكداً دعم جيران سورية بما فيها الأردن والعراق ولبنان.