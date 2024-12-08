أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم (الأحد)، ضرورة حماية أمن سورية ومواطنيها ومنجزات شعبها، داعياً إلى العمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنُّب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

وأعلن العاهل الأردني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» وقوف بلاده إلى جانب السوريين، لافتاً إلى أنه يحترم إرادتهم وخياراتهم.

ولفت إلى أن الأردن لطالما وقف إلى جانب السوريين منذ بداية الأزمة، وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي مقدماً لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها، أسوة بالأردنيين.