أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم (الأحد) أن التطورات في سورية في الساعات القليلة الماضية غير مسبوقة.

وقال في بيان: «نحن نتحدث مع شركائنا في المنطقة ونراقب الوضع عن قرب»، مضيفاً: «الشعب السوري عانى على أيدي نظام الأسد الهمجي لفترة طال أمدها، ونحن نرحب برحيله».

وأشار إلى أن تركيزهم الآن ينصب على ضمان أن يسود حل سياسي واستعادة السلام والاستقرار، داعياً جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والأقليات، وضمان إمكانية وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في الساعات والأيام الماضية.

من جهة أخرى، أكد السفير الإيراني لدى سورية حسين أكبري أن فصائل المعارضة التي سيطرت على دمشق اليوم (الأحد) لم تعد تبحث عن الدمار والانتقام بل هدفها تشكيل حكومة جديدة،