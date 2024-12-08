أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد) ترحيبه بسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، مؤكداً التزام بلاده بأمن الجميع في الشرق الأوسط.وكتب ماكرون في منشور على منصة «إكس»: «سقطت الدولة الهمجية، أخيراً، أُشيد بالشعب السوري، وشجاعته، وصبره، وفي هذه المرحلة من عدم اليقين أتمنى لهم السلام، والحرية، والوحدة»، مضيفاً: «ستظل فرنسا ملتزمة بأمن الجميع في الشرق الأوسط».