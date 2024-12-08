أكد وزير العدل السوري أحمد السيد، اليوم (الأحد)، أن سورية لن تتجه لحرب أهلية، موضحاً أن عملية الانتقال السياسي ستكون سلسة.وقال: السيد أحمد الشرع شدد على عدم استهداف الممتلكات العامة والخاصة، واتفق رئيس الوزراء على التهدئة، مبيناً أن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع لعب دوراً كبيراً وسيسجل في التاريخ.واتهم وزير العدل السوري بشار الأسد بتجاهل أصوات المعارضة وملايين النازحين، وكان عليه استيعاب المعارضة والتفاوض معها، مشيراً إلى أنه لم يتم إخطار الحكومة بمغادرة الأسد على الإطلاق، ولا أحد يعرف وجهته، وماذا حل به. وأضاف: كان على الأسد إلقاء بيان تنحٍّ أمام السوريين، لافتاً إلى أنه لم يتوقع سقوط النظام بهذه السرعة لكن الأمر كان واضحاً.وأشار إلى أن غالبية الوزراء موجودون في دمشق، مطالباً بعودة سورية إلى هويتها العربية. ووصف نظام الأسد بالاستبدادي، وكان لا بد أن ينتهي، وانتصرت سورية بسقوط نظام الأسد.وأوضح السيد بأن هناك مدانين بجرائم مدنية أطلق سراحهم كانوا من بين المعتقلين.