وكان التلفزيون السوري ، أعلن رسمياً انتصار الثورة العظيمة وسقوط نظام بشار الأسد. وظهر منشور على التلفزيون الرسمي، اليوم (الأحد)، كُتب فيه: «الثورة العظيمة انتصرت ونظام الأسد سقط». ودعا إلى تجنب إطلاق النار في الساحات العامة. وأعلنت الفصائل السورية المسلحة أنها حررت دمشق، وأسقطت حكم بشار الأسد الذي امتد 24 عاماً. وورد في بيان للفصائل المسلحة: «تم تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد»، وأضافت أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين.

في أول بيان لها بعد سقوط نظام بشار الأسد، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن صفحة جديدة تكتب في تاريخ سورية. وأضافت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، اليوم، (الأحد): «الإخوة السوريون، تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بكافة الحقوق والواجبات، بعيداً عن الرأي الواحد. وتكون المواطنة هي الأساس».وأعلنت أنها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج ستبقى على عهدها بخدمة كافة الإخوة المواطنين، وتسيير أمورهم، انطلاقاً من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وبأن الوطن يبقى هو الأسمى.وكانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت في وقت سابق دخولها العاصمة دمشق وسقوط نظام بشار الأسد الذي توجه إلى جهة غير معلومة.