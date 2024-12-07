تشهد محافظة إب وسط اليمن غلياناً كبيراً على خلفية جرائم القتل والاختطافات الحوثية المتواصلة لزعماء القبائل والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية في المحافظة.وقالت مصادر قبلية لـ«عكاظ» أن القبائل تواصل تجمعاتها استجابة للنكف القبلي على خلفية رفض المليشيا تسليم المشرف الحوثي المتورط بقتل الزعيم القبلي صادق أبو شعر في صنعاء بأكثر من 50 رصاصة وإخفاء جثته لبعض الوقت، مبينة أن القبائل تهدد بالتصعيد في ظل مماطلة وتهديد المليشيا لهم.من جهة أخرى، أكد حقوقيون يمنيون خطف الحوثي للأكاديمي المتخصص بالكيمياء الدوائية الدكتور علي نورالدين ونقله إلى سجن سري في مقر الاستخبارات الحوثية في إب، مبينة أن عملية الاختطاف جاءت بوشاية من أحد طلابه الذين يدرسهم بإحدى الجامعات الخاصة.من جهة أخرى، صعدت المليشيا الحوثية من هجماتها على الأحياء المدنية في محافظة تعز غرب اليمن، وبحسب مصدر عسكري في قيادة المحور فإن مناطق عدة شرق مدينة تعز تعرضت لقصف بمختلف أنواع الأسلحة، كما قصفت مواقع عسكرية للجيش الوطني.