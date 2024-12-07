أعلنت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم (السبت) وصول أكثر من ألف جندي سوري إلى بلادها عبر معبر القائم ـ البوكمال، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ونقلت عن مصدر أمني رفيع قوله إن العراق استقبل اليوم أكثر من ألف جندي من الجيش السوري عبر معبر القائم في محافظة الأنبار، موضحاً أن الجنود طلبوا الدخول إلى العراق عبر معبر القائم الحدودي وتم استقبالهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتلبية احتياجاتهم.

وكان مسؤول أمني عراقي قال لوكالة فرانس برس إن الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ عددهم ألفين من عناصر بين ضابط وجندي، مضيفاً: «دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سورية الديموقراطية (قسد)، وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبينهم جرحى تم نقلهم إلى مستشفى القائم لتلقي العلاج».

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الجنود السوريين فروا من المعارك الجارية في سورية بين قوات الجيش والفصائل المسلحة، موضحين أن الجنود ينتمون لقوات الحرس الجمهوري، وقد سلموا أنفسهم مع أسلحتهم ومعداتهم إلى القوات العراقية.

من جهة أخرى، قالت مصادر من الفصائل الدرزية المسلحة لوكالة «رويترز» إنها سيطرت على معظم قواعد الجيش في محافظة السويداء بجنوب سورية على الحدود مع الأردن، تاركة قاعدة رئيسية واحدة شمالي مدينة السويداء، مبينة أن قاعدة خلخلة الجوية الواقعة شمالي عاصمة المحافظة في المنطقة ذات الأغلبية الدرزية تحت سيطرة الجيش، حيث تعيد القوات تجميع صفوفها.

وأضافت أن مقر وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش في المدينة شهد وقائع انشقاق جماعية، مشيرة إلى أن المئات من جنود الجيش يحتمون الآن في أماكن تابعة للطائفة الدرزية.

وذكرت الوكالة أن فصائل مسلحة بدأت هجومها على مدينة حمص من الشمال والشرق.