وسط تصاعد الاشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة، أعلنت القيادة العامة للجيش، اليوم (السبت)، أن «القوات العاملة في درعا والسويداء قامت بإعادة انتشار وتموضع، في إطار حرصها على أمن المواطنين.وأضافت في بيان لها، أن القوات نفذت طوقا دفاعيا وأمنيا قوي على ذلك الاتجاه، مؤكدة أنها تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين.واعتبرت القيادة العامة للجيش السوري أن هذا الإجراء جاء بعد أن قامت عناصر مسلحة بمهاجمة حواجز ونقاط الجيش المتباعدة بهدف إشغال قواتنا المسلحة التي بدأت باستعادة زمام الأمور في محافظتي حمص وحماة في مواجهة التنظيمات المسلحة.ولفت البيان إلى أن القيادة العامة للجيش تؤكد أن القوات المسلحة تتعامل مع مجريات الأحداث انطلاقاً من حرصها على أمن الوطن والمواطنين، وستواجه هذا الإرهاب بكل حزم وقوة.من جهته، قال مصدر عسكري سوري، إن قوات الجيش العاملة في ريفي حماة وحمص تنفذ رمايات مكثفة بنيران المدفعية والصواريخ على أماكن وجود التنظيمات المسلحة وخطوط إمدادهم، وتحقق إصابات مباشرة في صفوفهم.وأضاف أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ ضربات مركزة على تجمعات المسلحين في ريف حمص الشمالي الشرقي وقضى على العشرات منهم ودمر آلياتهم وعتادهم.وكانت التنظيمات المسلحة في درعا سيطرت على معبر «نصيب-جابر» الحدودي مع الأردن، إلى جانب معظم الحواجز العسكرية والأمنية في الريف الشرقي للمحافظة، ولم تعلق السلطات السورية على هذه التطورات.وأفاد المرصد السوري بأن المسلحين سيطروا على السجن المركزي في السويداء جنوب البلاد، وقيادة الشرطة، والعديد من المواقع داخل المدينة وخارجها.