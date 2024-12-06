طلبت السفارة الروسية في دمشق من رعاياها مغادرة سورية، وفقاً لما أوردته وكالة «تاس» الروسية اليوم (الجمعة). وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية «ينبغي أن يتم ذلك عبر الرحلات الجوية التجارية من المطارات المتوفرة».وأضافت في رسالة نُشرت على «تلغرام»: «في ما يتعلق بالوضع العسكري السياسي الصعب في سورية، تذكر السفارة الروسية في دمشق المواطنين الروس الذين يعيشون في الجمهورية العربية السورية بفرصة مغادرة البلاد على متن رحلات تجارية عبر المطارات الحالية».وكانت السفارة الصينية أرسلت بلاغاً عاجلاً أمس (الخميس) دعت فيه مواطنيها لمغادرة سورية في أقرب وقت. وقالت في رسالة على حسابها في منصة «وي تشات» إنه وبينما تزداد حالياً حدة الوضع في سورية، ويتدهور الوضع الأمني العام، على المواطنين الصينيين في البلاد استغلال الرحلات التجارية المتوافرة للعودة إلى ديارهم، أو مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.