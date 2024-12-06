وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الوضع السوري بأنه «حساس جدا» ويتطلب المزيد من التشاور، معلناً مزيدا من المبادرات قريباً. وكشف مسؤول إيراني كبير، اليوم (الجمعة)، أن طهران قررت زيادة وجودها العسكري في سورية لدعم الدولة. وأعلن أن إيران تعتزم إرسال صواريخ وطائرات مسيرة إلى سورية، وزيادة عدد مستشاريها العسكريين هناك لدعم الرئيس بشار الأسد في معركته، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز». وقال إن القرار الآن هو أن تكثف سورية وروسيا الضربات الجوية، وهو ما تم فعلاً خلال الساعات الأخيرة. وأضاف أنه من المرجح أن طهران ستحتاج إرسال معدات عسكرية وصواريخ وطائرات مسيرة إلى سورية. وأكد المسؤول -الذي رفض ذكر اسمه- أن بلاده اتخذت كل الخطوات اللازمة لزيادة عدد مستشاريها العسكريين في سورية. وأفصح أن طهران تقدم دعما مخابراتيا وآخر يتعلق بالأقمار الصناعية لسورية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية كشفت أنها تدرس إرسال قوات إلى سورية إذا طلبت دمشق ذلك، وفق ما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية على تطبيق «تليغرام» الثلاثاء الماضي.وتستضيف العاصمة العراقة بغداد، اليوم، اجتماعا لوزراء خارجية العراق وسورية وإيران، لبحث التطورات في سورية، ومن المتوقع أن يمتد عدة ساعات.ويعقد الاجتماع على خلفية تقدم الفصائل المسلحة وسيطرتها على حلب الأسبوع الماضي، ثم حماة أمس (الخميس)، وريف حمص الشمالي اليوم.