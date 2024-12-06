أجلت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب، كان مقررا عقده بعد غد (الأحد)؛ لبحث التطورات في سورية والأراضي الفلسطينية.وأفادت وكالة أنباء الأناضول، اليوم(الجمعة)، بأنه كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الطارئ الأوضاع الراهنة في سورية، واستمرار العدوان والمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية للعراق.ونقلت الوكالة عن الجامعة العربية قولها: «إنه تم تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي كان مقررا انعقاده (الأحد)، بمقر الأمانة العامة للجامعة إلى موعد لاحق، لكنها لم تكشف سبب التأجيل».وأكدت وكالة الأنباء المصرية تأجيل الاجتماع، وأفادت بأن الاجتماع الطارئ جاء بناء على طلب مشترك من سورية وفلسطين.وكان المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أعلن الإثنين الماضي أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعا وزاريا بشأن استمرار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.وأعلنت وزارة الخارجية السورية(الثلاثاء)، في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أنه بناء على طلب من سورية، سيعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم الأحد القادم.ولم يصدر عن الجامعة العربية سوى إعلان مساء أمس (الخميس) للصحفيين بتأجيل موعد الاجتماع.