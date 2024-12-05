أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الخميس) أن أولويات الموقف اللبناني هي وقف إطلاق النار والخروقات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب.جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي في السرايا الحكومية للعضو الفرنسي في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الجنرال غيوم بونشان الذي وصل إلى بيروت لحضور اجتماع أولي للجنة متوقعاً غداً (الجمعة)، ومن المقرر أن تعقد لجنة المراقبة لاتفاق وقف النار أول اجتماعها الرسمي والعملي (الثلاثاء) القادم في الناقورة.في غضون ذلك، وزعت السفارة الفرنسية في بيروت بيانا مشتركا صادرا عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية شدد فيه على أن آلية الإشراف على وقف إطلاق النار في بيروت، بإشراف العميد غيوم بونشان والذي وقّعته إسرائيل ولبنان في 26 نوفمبر ودخل حيّز النفاذ بتاريخ 27 نوفمبر، ينص على أن ترأس الولايات المتحدة آلية الإشراف على وقف إطلاق النار، ويجسّد هذا الاتفاق ثمرة الجهود الدبلوماسية التي بذلتها فرنسا لمدة أشهر طويلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.ودعت فرنسا كل الأطراف إلى احترام الاتفاق، على الأجل الطويل ووضع حد لأي عمل من شأنه تهديده.وأجرى رئيس لجنة مراقبة وقف النار في لبنان الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق والسفيرة الأمريكية ليزا جونسون زيارة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة.يذكر أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين سيزور بيروت قريباً لمواكبة عمل لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.