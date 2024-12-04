ألغت مالطا تأشيرة دخول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم (الأربعاء)، عشية اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وبحسب وزارة الخارجية الروسية فإن مالطا بررت ذلك بظروف خارجه عن إرادتها.وقالت الوزارة في بيان: ذلك الإجراء من جانب مالطا تم تنفيذه في اللحظات الأخيرة، عندما كان الوفد الروسي على وشك الصعود على متن طائرة تغادر من مطار بالعاصمة موسكو، معتبرة أن تلك الواقعة غير مسبوقة، وأن الجانب المالطي برر ذلك بأنه بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.وأشارت الوزارة إلى أن الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرجي لافروف سيولي اهتماماً خاصاً في الاجتماع القادم لموضوع عدم إصدار التأشيرات لمختلف الفعاليات التي تقام تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.ومن المقرر أن يجتمع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الحادي والثلاثين، الهيئة الحاكمة المركزية للمنظمة، في مالطا يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.