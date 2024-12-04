تعتزم الحكومة الإسرائيلية دعوة «الكابينت»، غداً (الخميس)، لمناقشة المقترح المصري لوقف الحرب على غزة، وإقرار إرسال وفد المفاوضات إلى القاهرة،في حال ردت حماس إيجابيا على المقترح.ويتضمن المقترح المصري الجديد للهدنة في غزة وقفا تدريجياً للحرب في غزة وانسحابًا تدريجياً وفتح معبر رفح وعودة للنازحين إلى شمال غزة.واتفقت حركتا فتح وحماس على مسودة إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب اقتراح مصري. واعتبرت المصادر أن التوافق الفلسطيني على لجنة لإدارة قطاع غزة يمهد لإعلان وقف إطلاق النار.وأظهرت مسودة لجنة إدارة غزة التي حصلت بأن المرجعية للحكومة الفلسطينية والتعيين بمرسوم من رئيس السلطة، وذكرت المسودة أن اللجنة ستقدم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع. وتحدثت مصادر عن حدوث تقدم كبير في ختام اجتماعات القاهرة بين ممثلين عن حركتي حماس وفتح. وأضافت أن حركتي فتح وحماس توصلتا لاتفاق أنهى الخلاف بشأن إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار.ووفقا للمصادر، فقد تعاملت فتح وحماس بإيجابية مع الورقة المصرية وأعطتا موافقة عليها، فيما أعلنت فتح أنها سترد خلال أسبوع ووفدها سيعود إلى القاهرة.