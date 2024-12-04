واصلت قوات الجيش السوداني انتشارها باتجاه قرى جنوب ولاية الجزيرة المحاذية لولاية سنّار بعد استعادتها مواقع كانت تتحصن بها قوات الدعم السريع.وأكدت مصادر سودانية وشهود عيان أن قوات الدعم السريع انسحبت من منطقة «ود الحداد»، وهي إحدى قرى جنوب ولاية الجزيرة، وهو ما مكّن قوات الجيش من التقدم في هذا المحور.بالتزامن مع هذه التطورات، تشهد ولاية الخرطوم هدوءا نسبياً عدا منطقة الخرطوم بحري في شمال العاصمة.في غضون ذلك، وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم (الأربعاء)، إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان، في زيارة رسمية، برفقة مجموعة من الوزراء. ومن المقرر أن يجري البرهان خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت تتناول مسار العلاقات الثنائية.ومنذ منتصف أبريل 2023، تخوض قوات الجيش والدعم السريع حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.