كشف تقرير للكونغرس، بعد تحقيق استمر عامين، أنه تم بالاحتيال اختلاس أكثر من ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة من المساعدات الحكومية خلال جائحة فايروس كورونا.وقال التقرير الذي نشرته لجنة كوفيد الفرعية التابعة للجنة الرقابة بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي: «تسبب المحتالون بضرر لدافعي الضرائب الأمريكيين، وصلت قيمته إلى أكثر من 191 مليار دولار، من خلال استغلال نظام التأمين الفيدرالي ضد البطالة واستخدام المعلومات الشخصية للمواطنين»، مشيراً إلى ما لا يقل عن 64 مليار دولار أخرى من المال العام في الولايات المتحدة اختُلست من قبل المحتالين والمجرمين الذين استغلوا ما يسمى ببرنامج حماية الراتب، الذي قدمت فيه الحكومة المساعدة المالية للأمريكيين على شكل قروض يمكن شطبها في حال تم استخدام هذه الأموال للتعويض عن الصعوبات الناجمة عن الوباء.ولفت التقرير إلى فقدان 200 مليون دولار أخرى، بسبب عدم كفاية الرقابة على دعم الشركات الصغيرة.