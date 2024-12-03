دعا نواب المعارضة اللبنانية إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتعاطي الحازم مع الخروقات الإسرائيلية، مشددين على ضبط السلاح وانتشار الجيش على كل الأراضي اللبنانية‬⁩ من خلال تطبيق الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة لجهة تنفيذ القرارات الدولية والبنود ذات الصلة.

وشدد المجتمعون في معراب، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة أن يكون تاريخ 9 يناير موعداً حاسماً لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس يلتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقيادة الإصلاحات المطلوبة.

وأفاد النواب في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، بأن الجهود والاتصالات ستنطلق مع كل الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها.