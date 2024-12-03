أكدت مصادر ميدانية أن الجيش السوري أفشل محاولات قوات سورية الديمقراطية في السيطرة على 7 قرى في دير الزور، وأفاد بعودة الحياة لطبيعتها واستقرار الوضع.وقالت مصادر ميدانية في دير الزور: إن العشائر وأهالي البلدات والقرى التي تعرضت لهجمات مسلحي «قسد» وقفوا في القتال إلى جانب الجيش السوري لصد العدوان.ووفقا للمصادر، فإن مسلحي سورية الديمقراطية وبعد فشل الهجوم بادروا إلى طلب الوساطة من أجل العودة للهدنة ووقف إطلاق النار، وتعمل حاليا على استجماع قواتها في منطقة المعامل شمال دير الزور.وأكدت مصادر عسكرية أن الجيش والقوات الرديفة بكامل جهوزيتها في مناطق دير الزور.وأظهرت مشاهد مصورة جانبا من الاشتباكات التي دارت في دير الزور بين «قسد» والقوات السورية والحليفة وسط وقوع عشرات القتلى والجرحى بين صفوف الإرهابيين.